Більшість відключень відбулися за стабілізаційними графіками.

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке допоможе українцям пройти зимовий період.

Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Це має спростити і здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення", - сказав глава держави.

Відео дня

За словами Зеленського, важливим є і те, що накопичуються достатні обсяги газу та вугілля, щоб забезпечувати населення.

"Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю - це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти усієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні", - сказав він.

Глава держави також нагадав, що триває робота з відновлення нормального життя у звільнених від російських окупантів районах. Він зазначив, що лише за минулу добу лише у двох районах Харківської області було повернуто газ і електрику понад тисячі домогосподарств.

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих об'єктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 мільйонів українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість - саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно", - зауважив він.

Зеленський подякував українським енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню та усім іншим, хто повертає українцям "передбачуваність життя навіть у таких умовах".

Ситуація зі світлом в Україні

Як відомо, останнім часом Росія посиленно атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Внаслідок цих ударів у країні ввели планові відключення електроенергії.

Через атаки по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. У зв’язку з цим там також ввели тривалі екстрені відключення світла.

У Офісі президента заявили, що масованими ударами по українській інфраструктурі, Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".

Раніше у ДТЕК розповіли, за яких умов може виникнути необхідність евакуації населення Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: