Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке допоможе українцям пройти зимовий період.
Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Це має спростити і здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, важливим є і те, що накопичуються достатні обсяги газу та вугілля, щоб забезпечувати населення.
"Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю - це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти усієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні", - сказав він.
Глава держави також нагадав, що триває робота з відновлення нормального життя у звільнених від російських окупантів районах. Він зазначив, що лише за минулу добу лише у двох районах Харківської області було повернуто газ і електрику понад тисячі домогосподарств.
"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих об'єктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 мільйонів українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість - саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно", - зауважив він.
Зеленський подякував українським енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню та усім іншим, хто повертає українцям "передбачуваність життя навіть у таких умовах".
Ситуація зі світлом в Україні
Як відомо, останнім часом Росія посиленно атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Внаслідок цих ударів у країні ввели планові відключення електроенергії.
Через атаки по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. У зв’язку з цим там також ввели тривалі екстрені відключення світла.
У Офісі президента заявили, що масованими ударами по українській інфраструктурі, Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".
Раніше у ДТЕК розповіли, за яких умов може виникнути необхідність евакуації населення Києва.