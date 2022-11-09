Графік відключень дозволить бізнесу планувати свою роботу та заздалегідь підготуватись до ймовірного вимкнення електроенергії.

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" додала до графіка стабілізаційних відключень електроенергії адреси юридичних клієнтів.

Як повідомили в компанії, до графіку додали адреси клієнтів, які розташовані окремо від житлових будинків.

"Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. До графіка потенційних відключень ми додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що графік відключення світла дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла.

Графік відключень світла - що передувало

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Останнім часом графіки планових обмежень "Укренерго" застосовує у регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень, - у Києві та семи областях (Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській).

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