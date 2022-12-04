Через відключення електропостачання було зіпсовано товарів на 700 млн грн, асортимент свіжих продуктів скоротився на 20%.

Мережі магазинів закуповують генератори і Starlink, щоб під час відключення електропостачання працювати як "пункти незламності".

Станом на 23 листопада було забезпечено генераторами всього 10-15% магазинів, проте зараз цей показник значно збільшується. Про це повідомив голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що мережі закуповують не тільки генератори, а й Starlink для забезпечення зв’язку. Там, де немає технічної можливості встановити генератор, то встановлюються акумулятори, вони дають можливість працювати 8-12 годин після відключення для магазину.

Відео дня

"По-перше, відбуваються речі, щоб забезпечити роботу магазину. По-друге, є дуже велика робота до того, щоб магазини стали "пунктами незламності", - сказав експерт.

Він навів приклад, що в близько 1089 магазинах "АТБ" є можливість зарядити телефони, також мережа магазинів "Коло" в Києві та Одесі дає можливість зарядити телефони через павербанки.

Голова асоціації зазначив, що через відсутність електрики багато товарів було зіпсовано. Це призвело до збитків приблизно на 700 млн грн, але бізнес підлаштовується. Є великі гіпермаркети, які замовляють великі мобільні рефрижератори. Коли немає світла, то товари, які швидко псуються, туди переносяться.

"Ми бачимо, що вже зараз асортимент скоротився на 20%", - зауважив Жук.

Це скорочення в групі фреш, тобто продукти, які швидко псуються.

"Упродовж січня-грудня ми очікуємо, що більшість магазинів буде забезпечено генераторами або акумуляторам і зможуть працювати", - сказав він.

Проте, якщо відключення електропостачання триватиме більше 5 днів, то українці побачать скорочення кількості магазинів та товарів, додав експерт.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН,10 жовтня 2022 року Росія почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти бомблять електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання, яке триває досі.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

В Кабміні повідомили, що в Україні відчутно скоротився дефіцит електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: