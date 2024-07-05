Почергово в кожній області на один день повністю буде знято обмеження споживання.

Протягом двох тижнів, з 9 по 24 липня, в кожній області буде один день без відключень світла.

Як повідомила прес-служба "Укренерго", в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - пояснили у компанії.

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У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Зазначається, що завдяки таким вимірам диспетчерський центр "Укренерго" зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств", - йдеться у повідомленні.

Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, "Укренерго" зможе отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені. Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень можна буде отримати від обленерго у своєму регіоні.

"Разом з тим зазначаємо, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації", - наголосили у компанії.

Відключення світла в Україні - останні новини

В Україні з 20-х чисел липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого помʼякшення графіків.

Як розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією.

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