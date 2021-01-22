Нещодавно Кабмін підписав вісім угод про розподіл продукції по восьми нафтогазових ділянках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив упевненість, що в найближчі три-п'ять років Україна колосально збільшить видобуток власного газу.

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Про це він заявив під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії України до 2030 року, коментуючи нещодавнє підписання восьми угод про розподіл продукції по восьми нафтогазових ділянках.

"Я впевнений, що протягом двох років ми побачимо перші результати від розвідки корисних копалин. Це понад 10 мільярдів гривень вкладень, згідно з цими восьми угодами, і вже протягом трьох-п'яти років Україна, однозначно переконаний, колосально збільшить видобуток власного газу, що дасть нам, крім економічної та енергетичної незалежності, ще й хороший ресурс для подальшого розвитку і вкладень", - сказав Шмигаль.

Що цьому передувало

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів підписав з низкою видобувних компаній оголошення про розподіл продукції по 7 нафтогазових ділянках: Берестянський, Іванківський, Бузівський, Балаклійський, Угнівський, Софіївський і Зіньківський.

Вже цього року Міністерство енергетики підписало угоду з приватною компанією "Юкрейн Енерджі Л. Л.С." про розподіл продукції при видобутку вуглеводнів на Варвинській ділянці в межах Полтавської та Чернігівської областей.

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Автор: Дмитро Шварц