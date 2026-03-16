'Нафтогаз' обговорює розробку нового газового родовища з румунською компанією, - Reuters

Родовище може бути одним із найперспективніших у Чорноморському регіоні.

НАК "Нафтогаз Україна" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо розробки нового газового родовища у Чорному морі.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, "Нафтогаз" виявив "значні" запаси газу на шельфі Чорного моря ще до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Зазначається, що переговори перебувають на ранній стадії, і розробка родовища може розпочатися лише після закінчення війни.

Джерела видання не вказали обсяг запасів газу на момент відкриття, але одне з них назвало його "одним із найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні", де Румунія та Туреччина вже розробляють власні родовища.

"Проте це відкриття родовища газу може в кінцевому підсумку сприяти зміцненню енергетичної безпеки Європи в умовах розриву зв’язків з Росією, водночас підкреслюючи потенціал Чорного моря для подальших відкриттів", - зазначають журналісти.

Компанія OMV Petrom, контрольний пакет якої належить австрійській OMV, веде розвідку на родовищі "Хан Аспарух" у Чорному морі біля узбережжя Болгарії. У Румунії компанія розробляє родовище Neptun Deep у партнерстві з державною газовидобувною компанією Romgaz. Очікується, що видобуток там розпочнеться у 2027 році – це дозволить подвоїти виробництво газу в країні та зробить її чистим експортером.

Видобуток газу в Україні - останні новини

У грудні 2025 року Державна служба геології та надр з шостої спроби продала спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині. Гроші від продажу спеціального дозволу надійдуть до держбюджету й підуть до американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна планує закачати до початку наступного опалювального сезону щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Міненерго розраховує, що до підземних газосховищ будуть переважно закачувати газ власного видобутку, також плануються додаткові закупівлі газу на європейському ринку.

