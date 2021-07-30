Цьогоріч Коболєв переуклав договір на оренду приміщення НАК на 15 років за 35,6 мільйонів доларів, стверджує Віктор Андрусів.

Колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв планував орендувати новий офіс для компанії, навіть незважаючи на те, що НАК "вийшов у мінус" на 19 млрд гривень за результатами 2020 року. На оренду приміщення керівництво "Нафтогазу" планувало витратити майже мільярд гривень.

Про це написав у Facebook експерт Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

"Коболєв так довго очолював "Нафтогаз", що, звичайно, почав думати, що це його власність. Зрештою, чому б і ні? У тебе Ручна наглядова рада, якій ти платиш премії, а він платить їх тобі. Ти витратив мільйони доларів на власну підтримку в США. Все просто супер. Саме час поліпшити собі умови роботи. Незважаючи на сотні мільйонів премій, які отримував екс-глава "Нафтогазу", він вирішив не відмовляти собі і в інших "простих життєвих радощах". Заробивши для держави у 2020 мінус 19 млрд грн, це зовсім не втримало його від рішення орендувати новий офіс за... 960 млн грн", - пише він.

Експерт розповів, що у квітні 2020 правління "Нафтогазу" уклало договір про оренду офісу на Шовковичній, 3 за 23,8 млн дол на 10 років, але в березні 2021, договір був переукладений на 35,6 млн дол і збільшився термін оренди до 15 років. За його словами, "контрагентом у цій справі виступила компанія екс-регіонала Калетника".

"Як нам заявляли навесні, Коболєва звільнили за його небажання давати гроші на "велике будівництво". Тобто на дороги — ні-ні, а собі на офіс під мільярд — без проблем. Всі ці розмови про ефективних менеджерів і реформи були нічим іншим як ширмою, за якою ховалися звичайні розпущені розкішшю сибарити", - зазначив він.

Також Віктор Андрусів прокоментував роботу наглядової ради "Нафтогазу", яка фактично проігнорувала таку ситуацію.

"Ну і давайте не забувати Наглядову раду. Яка в інтересах акціонера, тобто нас з вами, звичайно ж за цим всім стежила і дала чудову оцінку "ефективному" менеджменту", - зазначив він.

За даними експерта, угоду оренди на офіс нове керівництво НАК вже розірвало.

Автор: Станислав Кожемякин