Колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв планував орендувати новий офіс для компанії, навіть незважаючи на те, що НАК "вийшов у мінус" на 19 млрд гривень за результатами 2020 року. На оренду приміщення керівництво "Нафтогазу" планувало витратити майже мільярд гривень.
Про це написав у Facebook експерт Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.
"Коболєв так довго очолював "Нафтогаз", що, звичайно, почав думати, що це його власність. Зрештою, чому б і ні? У тебе Ручна наглядова рада, якій ти платиш премії, а він платить їх тобі. Ти витратив мільйони доларів на власну підтримку в США. Все просто супер. Саме час поліпшити собі умови роботи. Незважаючи на сотні мільйонів премій, які отримував екс-глава "Нафтогазу", він вирішив не відмовляти собі і в інших "простих життєвих радощах". Заробивши для держави у 2020 мінус 19 млрд грн, це зовсім не втримало його від рішення орендувати новий офіс за... 960 млн грн", - пише він.
Експерт розповів, що у квітні 2020 правління "Нафтогазу" уклало договір про оренду офісу на Шовковичній, 3 за 23,8 млн дол на 10 років, але в березні 2021, договір був переукладений на 35,6 млн дол і збільшився термін оренди до 15 років. За його словами, "контрагентом у цій справі виступила компанія екс-регіонала Калетника".
"Як нам заявляли навесні, Коболєва звільнили за його небажання давати гроші на "велике будівництво". Тобто на дороги — ні-ні, а собі на офіс під мільярд — без проблем. Всі ці розмови про ефективних менеджерів і реформи були нічим іншим як ширмою, за якою ховалися звичайні розпущені розкішшю сибарити", - зазначив він.
Також Віктор Андрусів прокоментував роботу наглядової ради "Нафтогазу", яка фактично проігнорувала таку ситуацію.
"Ну і давайте не забувати Наглядову раду. Яка в інтересах акціонера, тобто нас з вами, звичайно ж за цим всім стежила і дала чудову оцінку "ефективному" менеджменту", - зазначив він.
За даними експерта, угоду оренди на офіс нове керівництво НАК вже розірвало.