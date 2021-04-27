У компанії пояснюють такі результати низьким попитом, цінами на газ і сумнівними боргами.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2020 році отримала 19 млрд грн збитку проти 2,6 млрд грн чистого прибутку за підсумками 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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"У 2020 році збиток склав 19,0 млрд грн в порівнянні з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом низького попиту і цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів", - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії уточнюють, що прибуток за 2019 року показана за винятком 55,7 млрд грн доходів за результатами Стокгольмського арбітражу з російським "Газпромом".

За інформацією компанії, нормалізований прибуток 2020 року, виключаючи резерви сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн. У четвертому кварталі 2020 року збиток склав 2 млрд грн, в порівнянні зі збитками 10,3 млрд грн за аналогічний період у 2019 році.

У "Нафтогазі" повідомили, що за період до відкриття ринку газу 1 серпня посередники, які постачають газ, не розраховувалися з компанією вчасно, що призвело до утворення 23,2 млрд грн сумнівних боргів, що, своєю чергою, вплинуло на прибутковість і рух грошових коштів від операційної діяльності.

"На кінцевий результат значною мірою вплинули неплатежі клієнтів, яким ми постачаємо газ. Втім, наш операційний грошовий потік залишається стабільним, ми й надалі фокусуємося на дисципліні в управлінні капіталом. Разом з тим, ми продовжуємо підвищувати ефективність нашої операційної діяльності", - цитує прес-служба фінансового директора групи "Нафтогаз" Пітера ван Дрілла.

У 2020 році компанія виплатила дивідендів в розмірі 39,6 млрд грн, а в кінці 2019 - 8,5 млрд грн.

Попередні збитки

Група компаній "Нафтогаз" за шість місяців 2020 року отримала 11,5 мільярда гривень чистого збитку проти чистого прибутку в розмірі 24,7 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.

За день до оприлюднення інформації про збитки "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким він постачає ресурс В рамках ПСЗ, до 5183 гривні за кубометр, що на 45% вище ціни попереднього місяця.

Подорожчання газу для виробників тепла, які до 1 травня 2021 року зобов'язані купувати газ виключно у "Нафтогазу", гарантовано призведе до підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.

Група компаній "Нафтогаз" за дев'ять місяців 2020 року отримала 17 млрд грн чистого збитку проти чистого прибутку в розмірі 12,9 млрд грн за аналогічний період минулого року, виключаючи доходи від транзиту газу.

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Автор: Ганна Бредіхіна