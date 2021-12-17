За словами Вітренка це буде серйозна ситуація, яку буде складно вирішувати.

Можливе припинення транзиту російського газу територією України стане викликом для вітчизняної газотранспортної системи.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Для всієї системи в цілому, якщо не буде транзиту, - це буде виклик. Потрібно буде перенастроювати режими. Це буде серйозна ситуація, яку ми можемо вирішувати, але це буде складно робити. Тому ми не хочемо, щоб це було, ми боремося за те, щоб транзит тривав", - сказав він.

Також він додав, що відсутність транзиту газу має і позитивні моменти для роботи ГТС.

"Технічно, якщо через відсутність транзиту впаде тиск, тоді легше підіймати газ з "підземки" і тоді більше видобуток, тому що газ йде із зони більш високого тиску в зону низького тиску. Тому чим менше тиск в магістральній трубі, тим легше і більше газу виходить з "підземки" і зі сховищ. Навпаки - проблема, коли високий тиск в трубі, а у нас труби високого тиску, відповідно, треба запускати компресорні станції", - сказав він.

Контракт з "Газпромом":

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна хоче продовжити на 15 років дію контракту з "Газпромом" про транзит російського газу, дія якого закінчується після 2024 року.

Автор: Дмитро Шварц