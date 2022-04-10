Загалом Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів.

В Україну надійшло 177 мобільних генераторів з Великобританії, призначених для підтримки надійності енергопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

"В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія - 21 генератор - надійшла раніше", - йдеться в повідомленні.

Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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