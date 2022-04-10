В Україну надійшло 177 мобільних генераторів з Великобританії, призначених для підтримки надійності енергопостачання.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
"В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія - 21 генератор - надійшла раніше", - йдеться в повідомленні.
Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.
Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.
Війна проти України:
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- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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