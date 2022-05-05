Оскільки в Європі залишається менше власного видобутку, то газ надходить з інших джерел.

У німців немає стаціонарних СПГ-терміналів, однак для відмови від російського газу можна взяти в оренду або придбати плавучі термінали-регазифікатори.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Оскільки в Європі залишається менше власного видобутку, то газ надходить з інших джерел: традиційно з Норвегії та Алжиру, а також все більше скраплений газ. У світі за ці роки відбулася революція скрапленого газу, тому зараз потрібно дивитися в цьому напрямку. Так, у німців немає стаціонарних СПГ-терміналів, але можна взяти в оренду або придбати плавучі термінали-регазифікатори", - заявив експерт.

Він також зазначив, що така практика відома і саме так вчинили Литва і Хорватія.

"Подібно до того, як це зробила Литва і Хорватія. Тим більше, що у німців набагато більше фінансових можливостей. Кілька таких мобільних терміналів могли бути розміщені в німецьких портах, але ми не спостерігаємо належної активності в цьому питанні. Разом з тим ми чуємо багато пояснень, чому вони не можуть замінити російський газ. До кінця року повністю відмовитися від газу дійсно неможливо, але хоча б скоротити – це можливо. Причина такої позиції - відсутність політичної волі, а також серйозний тиск на уряд з боку "шредеризованих елементів", яких чимало наплодили російські спецслужби та "Газпром" разом з "Газпромбанком", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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