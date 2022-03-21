У зв'язку із військовим вторгненням Росії на територію України нафтосервісна компанія Baker Hughes (США) зупиняє інвестування в нові проекти в Росії.
Рішення було ухвалено Радою директорів Baker Hughes. Про це йдеться на сайті компанії.
"Криза в Україні викликає серйозну стурбованість, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство і співчуваємо людям і сім'ям постраждалих", — заявив СЕО компанії Лоренцо Сімонеллі.
Також гендиректор нафтосервісної Schlumberger (Франція) Олів'є ле Пеш повідомив, що "компанія негайно припиняє нові інвестиції та впровадження технологій" в Росії.
"У міру розвитку ситуації ми оцінювали наш шлях вперед і вирішили негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій в Росії", — заявили в компанії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.