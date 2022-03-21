Schlumberger негайно призупиняє нові інвестиції та впровадження технологій в Росії.

У зв'язку із військовим вторгненням Росії на територію України нафтосервісна компанія Baker Hughes (США) зупиняє інвестування в нові проекти в Росії.

Рішення було ухвалено Радою директорів Baker Hughes. Про це йдеться на сайті компанії.

"Криза в Україні викликає серйозну стурбованість, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство і співчуваємо людям і сім'ям постраждалих", — заявив СЕО компанії Лоренцо Сімонеллі.

Також гендиректор нафтосервісної Schlumberger (Франція) Олів'є ле Пеш повідомив, що "компанія негайно припиняє нові інвестиції та впровадження технологій" в Росії.

"У міру розвитку ситуації ми оцінювали наш шлях вперед і вирішили негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій в Росії", — заявили в компанії.

Війна проти України: