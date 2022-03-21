Україну покинули понад три мільйони громадян, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що в Україні 11-12 млн стали вимушеними внутрішніми переселенцями.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Понад три млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, - 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - наголосив він.

20 березня стало відомо, що Кабмін розробить соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб, яким врегульовуються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили чи вимушено покинули своє житло.

Нагадаємо, близько 5:00 ранку 24 лютого РФ вдерлася на територію України.

Російський президент Володимир Путін назвав війну з Україною "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" та "денацифікувати" нашу державу.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що з ранку 24 лютого станом на 19 березня в Організації зафіксували загибель в Україні 902 цивільних осіб, а поранення отримали 1 459 мирних жителів.

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