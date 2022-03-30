Станом на 30 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1596 населених пунктів, загалом понад 842 тисячі споживачів.

Станом на 30 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1596 населених пунктів, загалом понад 842 тисячі споживачів, без газу перебувають 304 тисячі споживачів.

Про це прес-служба Міненерго повідомляє в Facebook.

За добу українські енергетики відновили електропостачання 63 тисячам споживачів.

"За минулу добу відновлено електропостачання понад 63 тисячам споживачів. Зокрема, в Донецькій області - 18 тис., Запорізькій – 17 тис., Сумській – 13 тис., Харківській – 12 тис., Київській – 2 тис., Миколаївській – 1,4 тис., Житомирській – 186 абонентам", - йдеться в повідомленні.

Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Війна проти України: