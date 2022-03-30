Станом на 30 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1596 населених пунктів, загалом понад 842 тисячі споживачів, без газу перебувають 304 тисячі споживачів.
Про це прес-служба Міненерго повідомляє в Facebook.
За добу українські енергетики відновили електропостачання 63 тисячам споживачів.
"За минулу добу відновлено електропостачання понад 63 тисячам споживачів. Зокрема, в Донецькій області - 18 тис., Запорізькій – 17 тис., Сумській – 13 тис., Харківській – 12 тис., Київській – 2 тис., Миколаївській – 1,4 тис., Житомирській – 186 абонентам", - йдеться в повідомленні.
Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.