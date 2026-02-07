Відключення Starlink відкинуло росіян у темні віки, це шанс для ЗСУ, - The Telegraph

Аналітики стверджують, що цей крок може дати українським військам перевагу в найближчі тижні та місяці.

Після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських солдатів на фронті майже 90 відсотків російських підрозділів втратили зв'язок. Російські військові блогери повідомляли, що через блокування терміналів Starlink практично на всіх фронтах командування військами стало утрудненим, і "зв'язок у хаосі".

Як пише The Telegraph, Україна уклала з Ілоном Маском і компанією SpaceX угоду, згідно з якою на території країни могли продовжувати працювати тільки термінали Starlink, зареєстровані в Києві. Також було введено обмеження швидкості в 75 км/год, що означає, що будь-які пристрої, встановлені на швидкохідній зброї, будуть виведені з ладу.

Шанс для ЗСУ

Таким чином, контрабандні пристрої, що використовуються російськими військами, більше не будуть функціонувати. Аналітики стверджують, що цей крок може дати українським військам перевагу в найближчі тижні та місяці.

"У довгостроковій перспективі це тимчасова невдача для Росії, оскільки у них є альтернативні засоби зв'язку, такі як радіостанції та наземні мережі, і вони можуть використовувати альтернативи Starlink. Однак наразі блокада створює значні збої: російським військам доводиться відновлювати зв'язок по радіо, перезавантажувати стільникові мережі та повторно розгортати Wi-Fi-мости та оптоволоконні мережі – все це набагато вразливіше та нестабільніше. Це безпосередньо перешкоджає їх бойовій активності та операціям з безпілотниками", – сказав The Telegraph голова Українського центру безпеки та співробітництва Серес Кузан.

Хоча неясно, чи призведуть ці перебої до краху російських ліній оборони, це може стати серйозною невдачею для російських загарбників, зазначає видання.

Відкинути росіян на пару років назад

Російський військовий блогер, який публікує повідомлення анонімно під псевдонімом "Військовий інформатор", припустив, що це може відкинути російські війська назад на "кілька років", оскільки вони переходять на більш старі технології.

Як зазначає The Telegraph, на даний момент відключення Starlink вплине на здатність Росії використовувати повітряні, наземні та морські безпілотники, які залежать від супутникової інтернет-мережі для зв'язку зі своїми операторами.

"Найбільш нагальною проблемою є те, що це ускладнить ефективне використання БПЛА і нанесення ударів середньої дальності. У короткостроковій перспективі це, безумовно, матиме корисний вплив", – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Чи зможе РФ адаптуватися

Однак він передбачив, що російські війська з часом "адаптуються", щоб компенсувати деякі безпосередні проблеми, викликані відключенням Starlink.

Росія має власні можливості супутникового зв'язку і розробляє незалежну супутникову інтернет-систему на низькій навколоземній орбіті як альтернативу американським пристроям.

Вона також використовувала альтернативні варіанти для своїх безпілотників дальньої дії іранської розробки, такі як стільникові модеми з SIM-картами українських операторів, які можуть використовуватися на зброї, що раніше залежала від Starlink.

І хоча відключення не обійшлося без проблем для українських підрозділів на місцях, Лі вважає, що нові правила використання, узгоджені між Києвом і компанією SpaceX, можуть забезпечити перевагу українським збройним силам у довгостроковій перспективі:

"Це буде важливою перевагою, якщо Росія не зможе використовувати це, а Україна зможе. Початковий хаос, який це викликало при використанні Росією, вони знайдуть спосіб обійти. Але це буде менш ефективно, ніж можливість використовувати Starlink".

Відключення Starlink - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу Нацгвардії "Азов" Максим Бакулін розповів, що на Покровському напрямку у російських окупантів виникли проблеми з передачею інформації через блокування Starlink. Бакулін зазначив, що ворог продовжує піші штурми, але натиск змінився, а кількість штурмів зменшилася.

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестов сказав, що росіяни тепер будуть нарощувати WiFi-мости і робити спроби використовувати LTE в різних варіантах реалізації. Також він вважає, що будуть спроби повернутися до супутникового інтернету через супутники "Ямал" і Експрес.

