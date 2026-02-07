Дрони уразили хімзавод у РФ, що виробляє паливо для ракет Х-101 та 'Калібр'

Завод розташований за 1000 км від України.

У ніч на 7 лютого дрони атакували стратегічний завод російського військово-промислового комплексу у Тверській області, що випускає хімічні компоненти для авіаційної та оборонної промисловості, там зайнялася пожежа.

Як повідомляє Astra, під атакою був Редкинський дослідний завод. Місцеві мешканці чули серію вибухів, після яких на заводі виникло кілька осередків займання, а очевидці скаржились на різкий хімічний запах. Місцева влада також уже підтвердила факт атаки, зазначивши, що сталося займання на одному з підприємств Конаковського округу.

Редкинський завод – чим він важливий

Завод спеціалізується на випуску унікальної хімічної продукції, необхідної для авіаційної та космічної галузей РФ та має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу ворога.

Як пише "Мілітарний", він має критичне значення для російської ракетної програми, оскільки тут синтезують авіаційне паливо децилін (Т-10), що необхідне для роботи двигунів стратегічних крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калибр".

Зокрема, заправка однієї ракети Х-101 потребує близько півтори тонни дециліну, тому зупинка виробничих ліній прямо вплине на здатність ворога готувати нові масовані обстріли.

При цьому аналітики зазначають, що шШвидко відновити синтез неможливо, адже виготовлення та монтаж унікальних реакторів займає від 6 до 12 місяців.

Також завод виробляє стратегічні матеріали для авіабудування: нітрид бору для захисту двигунів від корозії, карбід кремнію для композитних матеріалів та термостійкі емалі для ракетної техніки.

Удари по Росії

раніше в українському Генштабі повідомили, що Сили оборони виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу на полігоні "Капустин Яр". Зазначається, що для цього були використані ударні засоби дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".

Як зазначив військовий аналітик Олександр Мусієнко, удар по "Капустиному Яру" був своєчасним, оскільки в України була розвідувальна інформація про підготовку запуску звідти ракети "Орєшнік" по території України.

