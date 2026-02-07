Названо іспанське місто для зимового відпочинку, яке ідеально підходить для романтиків

Це місто здатне вразити навіть досвідчених мандрівників.

Ронда - це зимове місце відпочинку, створене для романтиків. Це стародавнє іспанське місто розкинулося по обидва боки глибокої ущелини, його вулиці ведуть до парків, потім до перил, а потім до різкого обриву.

Як пише Independent, автобуси з туристами щодня приїжджають до міста, щоб ті змогли сфотографувати ущелину і прогулятися. "Прогулянка рука в руку з коханою людиною - найкращий спосіб побачити місто в золоту годину, насолоджуючись вітерцем, коли ви переходите через Пуенте-Нуево в Ла-Сьюдад, старе мавританське місто", - написав туристичний оглядач видання Саймон Калдер.

Він зазначив, що мости Пуенте-Нуево здатні вразити навіть досвідчених мандрівників. Їх масивна конструкція, вписана в структуру каньйону Ель-Тахо близько 600 років тому, надто приваблива.

Що і де поїсти

У новому місті Ронди, Ель-Меркадільо, живе і працює більшість місцевих жителів, і тому тут знаходяться всі найкращі бари і кафе. В цілому, чим далі від моста, тим краща їжа і напої. Недалеко від залізничного вокзалу знаходяться такі заклади, як Bodega las Rejas, Bodega los Caracoles і Taberna Gastronómica Los Pilares, де подають страви від традиційної до сучасної кухні.

У Ронді морепродукти зустрічаються всюди, особливо креветки. Також є квасоля і нут в ароматних бульйонах, равлики, приготовані з часником або чорізо, а картопляно-яєчні тортильї заслуговують на особливу увагу.

Якщо ви шукаєте щось особливе, винний бар Entre Vinos ідеально підійде для побачення, а бар Bardal, відзначений зіркою Мішлен, пропонує чудову андалузьку кухню. У старому місті відкрита тераса ресторану Albacara насправді являє собою балкон із захоплюючим видом на річку. Забронюйте столик і підкалькулюйте час вечері, щоб він збігся із заходом сонця. "Це стане неймовірним місцем, щоб відкрити пляшку шампанського або зробити пропозицію", – написав оглядач.

В Ель-Меркадільо також є фантастичні ресторани і винні бари.

Велосипедні прогулянки в Ронді

Крім цього всього, в Ронді є кілька чудових велосипедних маршрутів, які проведуть вас по всій місцевості внизу. У місті є кілька пунктів прокату велосипедів і електровелосипедів, в кожному з яких працюють доброзичливі співробітники, готові поділитися з вами улюбленими маршрутами.

Під час велосипедної прогулянки можна відвідати виноградний гай або з'їздити в мальовниче гірське містечко Сетеніль-де-лас-Бодегас з його печерними будинками, побудованими прямо в скелях.

Прогулянка вуличками Ронди також є прекрасним проведенням часу. У старому місті спустіться в ущелину Іль-Тахо і знайдіть мавританські лазні під містом.

Це прекрасна прогулянка, яку, мабуть, краще здійснити в прохолодну пору доби. Підніміться назад і побалуйте себе парою крижаних кухлів пива в барі у внутрішньому дворику, спостерігаючи за людьми під звуки іспанської гітари вуличного музиканта. Незабаром настане час відправитися до статуї Орсона Уеллса в парку Пасео-де-Блас-Інфанте і знову помилуватися видом на долину.

Австрійський поет Рільке сказав: "Я всюди шукав місто своєї мрії і нарешті знайшов його в Ронді".

Як дістатися

Для того, щоб відвідати Ронду, потрібно прилетіти в Малагу. Поїзд з Малаги в Ронду ходить вранці і ввечері, поїздка займає близько двох годин з однією пересадкою. Вартість квитків близько 15 євро.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що експерти назвали 5 міст Європи, які краще відвідати під час найближчої відпустки. Ці міста здатні здивувати своєю історією, архітектурою, природними красотами і кухнею.

