Росія обирає нові удари: Зеленський відреагував на масштабну атаку по Україні

Він зазначив, що кожного дня Кремль може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари по українських містах.

Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях", - деталізував Зеленський.

Він додав, що крім енергооб'єктів у Рівному пошкоджено багатоповерхівку, в Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу аграрного коледжу.

Президент додав, що були також удари на Київщині та Харківщині, у деяких регіонах продовжують працювати сили ППО.

"Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що для цього потрібні ракети до "Петріотів", NASAMS та інших систем.

"Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає",- констатував президент.

Удари по енергетиці

У ніч на 19 листопада 2025 року росіяни завдали удару по Івано-Франківській області. Тоді ціллю російської комбінованої атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури області. Вранці того ж дня місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Бурштині. Саме в цьому місті знаходиться найбільша електростанція на заході країни. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен).

