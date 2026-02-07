Розвиває швидкість понад 320 км/год: на Одещині зафіксували незвичного птаха (відео)

За словами науковця, побачити хижого красеня у нацпарку можна нечасто.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, зафіксували рідкісного птаха - сокола сапсана. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити цього сокола.

За його словами, птаха не часто можна побачити у нацпарку "Тузлівські лимани", але взимку іноді вдається.

"Особливо там, де йому є на кого вполювати. Зараз він влетів неймовірно стрімко в тисячну зграю звичайних мартинів і схопив птаха. Сапсан дуже сильний і швидкий птах і є одним з рекордсменів по швидкості польоту", - зазначив Русєв.

Що відомо про сокола сапсана

Сапсан - хижий птах родини соколових, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Розміром з сіру ворону, він вирізняється темним, аспідно-сірим оперенням спини, строкатим світлим черевом і чорною верхньою частиною голови, а також темною, видовженою плямою під очима - "вусами".

Довжина тіла становить 34-50 см, розмах крил 80-120 см. Залежно від розміру й особливостей забарвлення, розрізняють близько 17 підвидів цього птаха. В Україні - три підвиди: звичайний, кавказький і тундровий сапсани.

Вважають, що це найшвидший птах (і взагалі тварина) у світі - при пікіруванні на здобич він здатний розвивати швидкість понад 322 км/год або 90 м/с. Помітивши здобич, підіймається над жертвою і майже прямовисно каменем пікірує донизу ("робить ставку"), вдаряючи її складеними і притиснутими до тулуба лапами по дотичній.

Згідно з відкритими джерелами, в Європі гніздиться 12-25 тис. пар, в Україні - близько 120-130 пар. Популяції, що гніздяться у Криму та Карпатах, налічують разом лише 15-20 пар. В інших районах дуже рідкісний (з 1970-х років 20 століття гнізд не знаходили). У 1980 році сапсана було занесено до Червоної книги Української РСР, охороняється в Карпатському біосферному, Кримському та Карадазькому природних заповідниках.

Як писав УНІАН, в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксували чаплю сіру та велику чепуру. Цікаві птахи шукали здобич під дощем. Співробітник нацпарку Іван Русєв розповів, що після морозів почався дощ і сірі чаплі та великі чепури намагаються знайти здобич у заповіднику. У цей час, коли здобич знайти нелегко, вони не дуже лякаються "Шахеда", якщо він летить не дуже близько.

