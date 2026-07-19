Через нічну атаку громадський транспорт у Києві курсує зі змінами

Vоже затримуватися рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів.

Унаслідок масованої атаки в ніч на 19 липня трамваї, тролейбуси і автобуси у Києві курсують зі змінами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.

Зокрема, може затримуватися рух тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв №№ 14, 15, 18 та автобусів №№ 2, 9, 50, 112.

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Для пасажирів трамваїв № 14 і № 15 організували тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т, який курсує від проспекту Відрадного до Дегтярівського шляхопроводу.

Як організували маршрути тролейбусів:

№ 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 31 – вул. Милославська – Дегтярівський шляхопровід;

№ 35 – Кадетський Гай – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана, далі за власним маршрутом;

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. "Почайна";

№№ 16, 23 – до ст. м. "Дорогожичі".

Як організували маршрути автобусів

№ 2 – вул. Вахтанга Кікабідзе – вул. Любомира Гузара – вул. Вадима Гетьмана – вул. Шулявська;

№ 9 – вул. Вахтанга Кікабідзе – бульв. Вацлава Гавела;

№ 50 – вул. Північна - ст. м. "Дорогожичі";

№ 112 – до вул. Івана Микитенка – вул. Січових Стрільців.

Нічна атака: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунали численні вибухи. У столиці одна людина загинула, 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку. У Деснянському районі було влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів. У Солом'янському районі сталося влучання на території нежитлової забудови. Також уламки впали біля житлового будинку - пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна.

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