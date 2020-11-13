Сторони обговорили шляхи активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері побудови стратегічного партнерства.

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати Україні кредит у 200 млн євро для верифікації запасів родовищ корисних копалин.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, це обговорювалося під час онлайн-зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-президента Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Мароша Шефчовича.

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Сторони обговорили шляхи активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною у цій сфері.

Як зазначив прем'єр, для України важливо ініціювати спільний проект з геологічного вивчення рудопрояву корисних копалин і протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які віднесені до стратегічного переліку Євросоюзу.

"Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проект верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро. Для України важливою була б допомога ЄС у розгляді такої кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання. Цей проект стосується не тільки верифікації запасів, а й підготовки родовищ до аукціону", - цитує Шмигаля його прес-служба.

Шмигаль зазначив, що основною метою України у сфері економічного співробітництва з Європейським Союзом є подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, як це закріплено в положеннях Угоди про асоціацію, а також зазначив, що Україна підтримує наміри Євросоюзу розвивати стратегічне партнерство з іншими країнами.

"Розглядаємо можливості для спільної розробки з ЄС підходів щодо використання українського потенціалу в видобувній галузі, щоб допомогти ЄС і разом будувати глобальні конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі", - цитує прем'єра його прес-служба.

Прем'єр-міністр також привітав запуск Європейського альянсу критичної сировини, висловивши впевненість, що українські стейкхолдери приєднаються до діяльності Альянсу і налагодять взаємовигідну співпрацю з європейськими партнерами.

Шмигаль також запропонував застосувати інноваційний кластерний підхід у розвитку співробітництва в сировинній сфері.

«Ми могли б розглянути можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б поставлятися в країни Європи і на інші світові ринки», - цитує прем'єра прес-служба.

Хронологія подій

6 листопада Кабінет Міністрів презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року. Серед іншого під час презентації прем'єр зазначив, що Україна в найближчі 10 років може різко наростити розробку родовищ корисних копалин, що може принести 400 млрд дол. додаткового ВВП за цей період.

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Автор: Дмитро Шварц