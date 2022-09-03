Євросоюз не боїться Москву, але просить росіян дотримуватися газових контрактів.

Європейський союз добре підготовлений до повної зупинки постачання газу з боку Росії.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні під час економічного форуму в італійському місті Черноббіо, пишуть Le Monde і Les Echos.

"Ми добре підготовлені для протистояння екстремальному використанню Росією газу в якості зброї", - заявив Джентілоні.

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Він зазначив, що Євросоюз не боїться Москву, але просить дотримуватися газових контрактів.

"Ми не боїмося рішень Путіна. Ми просимо росіян дотримуватися контрактів. Але якщо вони цього не роблять, ми готові реагувати", - сказав єврокомісар.

Джентілоні додав, що запаси газу в ЄС наразі зстановлять близько 80%, завдяки диверсифікації поставок.

Він також зазначив, що Брюссель має "слідувати стратегії об'єднаної Європи, яка працює проти вторгнення в Україну за допомогою економічної зброї".

"Ми не беремо участь у війні, ми не беремо участь у військовій ескалації, але ми підтримуємо Україну і ми маємо робити це зараз більш ефективно", - наголосив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи газопроводом "Північний потік-1".

Як попереджали в "Газпромі", припинення подачі газу триватиме з 31 серпня по 2 вересня через нібито техобслуговування.

Однак 2 вересня російський "Газпром" заявив про повну зупинку газопроводу "Північний потік". У компанії цей крок пояснили нібито несправностями в роботі системи.

Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантовано до 1 листопада, коли в Європі починається опалювальний сезон.

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