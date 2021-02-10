На думку посла Польщі, єдиною реакцією ЄС на дії РФ має бути заборона "Північного потоку-2".

Єдиною допустимою реакцією на агресивну політику Росії може бути накладення заборони на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку висловив посол Польщі при ЄС Анджей Садось, повідомляє Euractiv.

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Як зазначив дипломат "ЄС не може дозволити поставити себе в залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС".

"Росія має намір розділити Євросоюз. Зараз єдиною реакцією у відповідь на конфронтаційні дії Росії може стати заборона газопроводу", — підкреслив Садось.

"Завершення будівництва трубопроводу означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію і поділ країн Заходу", — заявив Садось.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко