Єдиною допустимою реакцією на агресивну політику Росії може бути накладення заборони на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Таку думку висловив посол Польщі при ЄС Анджей Садось, повідомляє Euractiv.
Читайте такожДанія визначилася з термінами здачі "Північного потоку-2" в її водах
Як зазначив дипломат "ЄС не може дозволити поставити себе в залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС".
"Росія має намір розділити Євросоюз. Зараз єдиною реакцією у відповідь на конфронтаційні дії Росії може стати заборона газопроводу", — підкреслив Садось.
"Завершення будівництва трубопроводу означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію і поділ країн Заходу", — заявив Садось.
Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 18 січня 2021 року США попередили союзників в Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
- 7 лютого 2021 року оператор "Північного потоку-2" заявив про початок укладання труб у водах Данії.
- 7 лютого 2021 року міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр виступив за добудову газопроводу "Північний потік-2", попри арешт російського опозиціонера Олексія Навального.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram