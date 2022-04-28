Дотепер країна була одним з головних противників обмежень щодо найбільшого російського банку,

Німеччина готова підтримати прагнення ЄС ввести санкції проти російського Ощадбанку, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Дотепер країна була одним з головних противників обмежень.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Обмеження увійдуть в шостий пакет санкцій, який буде введений вже на цьому тижні. Він буде також включати поетапне ембарго на російську нафту. Це стане відповіддю на припинення Росією постачання газу до Польщі та Болгарії.

Раніше Німеччина виступала проти зусиль Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк Сбербанк і російський енергетичний сектор. На цей банк припадає більша частина роздрібних депозитів в Росії.

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg, Берлін був занепокоєний тим, що можливі санкції проти Сбербанку призведуть до порушення фінансових операцій, пов'язаних з енергетикою. Але в останні тижні Німеччина наростила альтернативні постачання енергоресурсів і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

До речі, США вже повністю ввели блокувальні санкції проти "Сбербанку". Великобританія заборонила банку проводити платежі в фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. Також були введені персональні санкції проти генерального директора банку Германа Грефа.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня український гарант Володимир Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку шостого пакета санкцій проти РФ, який повинен включати ембарго на нафту.

А тим часом в самій РФ вже визнали, що у найближчі роки "жити буде дуже складно". Поточна криза буде більше, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, вважає глава російської Рахункової палати.

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