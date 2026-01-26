Європейська рада остаточно заборонила імпорт російського газу до ЄС: названо дату

Заборона на імпорт "блакитного палива" почне діяти через шість тижнів після того, як сьогоднішнє рішення Євроради набуде чинності

Європейська Рада ухвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС, повідомляє офіційний сайт Євроради.

Передбачається, що заборона на імпорт "блакитного палива" почне діяти через шість тижнів після того, як сьогоднішнє рішення Євроради набере чинності. При цьому для чинних контрактів на його постачання буде встановлено перехідний період. Зазначається, що такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки.

"Повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року", - зазначається у повідомленні.

Перед тим, як дозволити ввезення газу до ЄС, країни-члени перевірятимуть державу походження "блакитного палива". Недотримання нових правил може призвести до максимальних штрафів у розмірі не менше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб, від 40 млн євро для компаній, щонайменше 3,5% від загального світового річного обороту компанії або 300% від очікуваного обсягу транзакції.

Передбачається, що до 1 березня 2026 року країни ЄС повинні підготувати національні плани диверсифікації поставок газу та визначити потенційні проблеми, пов'язані із заміщенням російського газу. З цією метою компанії будуть зобов'язані повідомляти Єврокомісію про будь-які чинні контракти на постачання російського газу. Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, також повинні будуть подати плани диверсифікації.

Водночас, у разі оголошення надзвичайної ситуації, або якщо виникне загроза постачання газу до однієї або кількох країн Євросоюзу, Комісія може призупинити заборону на імпорт на строк до чотирьох тижнів.

Наведений порядок відмови буде опубліковано в Офіційному віснику ЄС. Він набуде чинності на наступний день після публікації і буде застосовуватися безпосередньо в усіх країнах Європейського Союзу.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

18 червня Європейський Союз презентував план відмови від російського газу. Передбачалося, що блок завершить імпорт "блакитного палива" наприкінці 2027 року.

Під тиском адміністрації Дональда Трампа блок прискорив процес відмови від російських енергоносіїв та передбачив в рамках 19-го пакету санкцій заборону на імпорт скрапленого газу з РФ з 1 січня 2027 року.

Втім, не всі в ЄС хочуть прощатися з російським газом. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина та Словаччина збираються звернутися до Європейського суду з метою оскарження плану Євросоюзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв.

