На засіданні РНБО було розглянуто питання надрокористування та додаткових заходів з посилення держнагляду у цій сфері.

З листопада в Україні запрацює портал, який міститиме дані про усіх власників ліцензій на користування надрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання Радбезу.

За його словами, було розглянуто питання надрокористування та додаткових заходів з посилення держнагляду у цій сфері.

"Це питання перебуває у нас на контролі... У 2020 році надходження від цієї структури до нашого бюджету становили 28,9 млрд грн, а цьогоріч ми очікуємо, що щонайменше 50 млрд грн буде зібрано нашими структурами...", - розповів Данілов.

Крім того, він повідомив, що профільним структурам доручили дослідити обставини, за яких 23 компанії отримали дозволи на видобуток вуглеводнів без відповідних нормативно-правових актів, які б діяли на 2018 рік.

"Відкрито кримінальне провадження. На наступному засіданні буде інформування членів РНБО з цього питання", - повідомив секретар РНБО.

Він уточнив, "відомі в Україні люди" продовжують відмовлятися від ліцензій на видобуток вуглеводнів, які отримали свого часу.

Зокрема, родина олігарха Миколи Злочевського відмовилася від двох ліцензій.

"Питання не знімається з контролю. На наступних засіданнях буде продовжено обговорення цього питання", - наголосив Данілов.

Він додав, що з 1 листопада в Україні запрацює публічний портал, який міститиме інформацію про компанії-власники усіх 3 тис. 044 ліцензій на користування надрами, зокрема про їхню діяльність і скільки вони сплачують податків.

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології та надр України анулювала спеціальні дозволи на користування надрами 19 компаніям, які займаються розробкою нафтогазових площ.

Зокрема, рішення поширюється на компанії "Гео Коннект", "ЕджейнМакро", "Глобал Гео Інвест", "Транс Сет Гео", "Еко Газ Альянс", "Епівал Енерджі", "ГеоПост", "Юнол Ойл", "Профі нафта", "ГеоТаргент", "Надра Прайд", "Бест Гео Тех", "Гео Стенс", "Надра Вест Груп", "Гео Форс Ойл", "Бест Ойл Компані", "Надрапростір", "Гео Вертикаль", "Інфо Гео Тренд".

Автор: Антоніна Доломанжи