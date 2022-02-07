У січні відновився транзит природного газу в балканському напрямку, проте істотно скоротилися поставки в Словаччину та Польщу.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.

Про це повідомляє "Оператор ГТС України".

Відзначається, що в січні 2022 року відновився транзит природного газу в балканському напрямку, проте істотно скоротилися поставки в Словаччину і Польщу.

Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб.м, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому поставки до Словаччини становлять 62,5% від загальних обсягів транзиту.

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На 1,3% збільшився транзит до Молдови та склав 398 млн куб.м у порівнянні з січнем 2021 року. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб.м газу (-24,6% до січня 2021 року). Транзит до Польщі скоротився і склав 110 млн куб.м (-66% до січня 2021 року).

"В результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України в січні скоротилися на 57% до 53,7 млн куб.м, в порівнянні з січнем 2021 року. Це істотно нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинною транзитною угодою", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з газом в Україні: