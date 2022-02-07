Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.
Про це повідомляє "Оператор ГТС України".
Відзначається, що в січні 2022 року відновився транзит природного газу в балканському напрямку, проте істотно скоротилися поставки в Словаччину і Польщу.
Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб.м, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому поставки до Словаччини становлять 62,5% від загальних обсягів транзиту.
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На 1,3% збільшився транзит до Молдови та склав 398 млн куб.м у порівнянні з січнем 2021 року. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб.м газу (-24,6% до січня 2021 року). Транзит до Польщі скоротився і склав 110 млн куб.м (-66% до січня 2021 року).
"В результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України в січні скоротилися на 57% до 53,7 млн куб.м, в порівнянні з січнем 2021 року. Це істотно нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинною транзитною угодою", - йдеться в повідомленні.
Ситуація з газом в Україні:
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.
- 1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через Україну.