Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу – один із зупинених у четвер енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться у повідомленні.

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Відключення ЗАЕС від електрики: що відбувається

25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Пізніше Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Всі 6 блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Також повідомлялося, що , що загарбники перебили останню, четверту лінію сполучення Запорізької АЕС з українською системою.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції та пошкодили ряд об'єктів.

За даними WSJ, росіяни утримують на території станції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

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