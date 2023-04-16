Італія буде покладатися на відновлювані джерела енергії та атомні електростанції.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Італія заявила про те, що змогла знайти альтернативні джерела газу і позбулася залежності від палива агресора.

Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джильберто Пікетто Фратін, зазначивши при цьому, що Італія буде покладатися на поновлювані джерела енергії та атомні електростанції, повідомляє Corriere della Sera.

"Якщо раніше Росія задовольняла 40% наших потреб у газі, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%. Таким чином, ми подолали нашу залежність від Москви", – зазначив міністр.

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За його словами, Італія збільшила імпорт газу трубопроводом зі сходу за допомогою Трансадріатичного газопроводу, а також з Африки завдяки новим угодам з Алжиром та Лівією.

"Гарантією є регазифікатори (установки з перетворення зрідженого природного газу в газоподібну форму - ред.), які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною в світі", – зазначив міністр.

Позиція Італії щодо російського газу

У вересні 2022 року Італія заявила про те, що готова пройти зиму без російського газу.

Станом на 23 жовтня 2022 року Італія вперше за майже 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації. Востаннє таке було в 1974 році.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив постачання газу до Італії.

Станом на грудень 2022 року Італія менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%.

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