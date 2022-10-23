Востаннє таке було у 1974 році.

Італія вперше за майже 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації.

Про це свідчать дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI) .

Зазначається, що такого не було з 1974 року.

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"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.

Ситуація з російським газом

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію, а вже 5 жовтня компанія офіційно визнала падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

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