Очікується, що експорт з Алжиру до Італії подвоїться в 2024 році до 18 мільярдів кубометрів на рік.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Італія заявила про готовність пройти опалювальний сезон без російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Італія отримала достатні обсяги газу з Північної Африки і зможе компенсувати будь-який дефіцит цієї зими, навіть якщо Росія повністю припинить експорт.

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За інформацією видання, колишній прем'єр-міністр країни Маріо Драгі "нишпорив по всьому світу, щоб забезпечити поставки газу і захистити Італію від потенційних перебоїв у поставках з боку Росії, що чинила тиск на Європейський Союз".

Очікується, що експорт з Алжиру в Італію подвоїться у 2024 році до 18 мільярдів кубометрів на рік, тоді як імпорт СПГ з Єгипту збільшиться до кінця року, щоб відповідати обсягу, який зараз відправляється з Росії.

Також видання зазначає, що збільшення надходження газу з Алжиру і Єгипту зможе покрити решту поставок з Росії.

Зараз російський газ становить близько 10% імпорту Італії, в порівнянні з приблизно 40% до вторгнення Росії в Україну.

Ситуація з газом:

31 cерпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня стало відомо про те, що країни ЄС вимагають негайно обмежити ціну на газ.

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