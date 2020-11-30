Станом на 28 листопада українські газові сховища були заповнені на 86%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 22 по 28 листопада скоротилися на 1,9% - до 26,63 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

Читайте такожУкраїна спалює запаси газу: скільки залишилося в підземних сховищах

Станом на 28 листопада запаси газу в ПСГ були на 28% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (20,8 млрд куб.м).

При цьому українські газові сховища заповнені на 86%.

Хронологія подій

Україна 11 березня почала сезон закачування природного газу у підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 млрд куб. м.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила в ПСГ 21,76 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні десять років.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 14 по 21 листопада скоротилися на 1,8% - до 27,15 мільярда кубометрів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна