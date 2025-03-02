Сталося це попри попередження з боку Євросоюзу.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), схоже, уперше провело ротацію своїх спостерігачів на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС без погодження України.

Чутки про імовірність такого розвитку подій зʼявилися ще 28 лютого. Тоді журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що МАГАТЕ буде проводити ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС виключно через окуповану Росією територію України – ймовірно, через Крим.

"Без згоди України та всупереч попередженням ЄС. Зухвалий крок для Р. Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", – написав він тоді.

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1 березня Йозвяк підтвердив, що це таки сталося:

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною".

Окупація ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року – фактично з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. За цей час росіяни серйозно мілітаризували станцію, лунали повідомлення про те, що там перебувають не лише військові РФ, а й їхня техніка, що є серйозним порушенням.

Крім того, через дії окупантів станція не раз опинялася на межі блекауту. Так, 11 лютого в Міненерго повідомляли, що внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

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