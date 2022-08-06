Мер Енергодара не виключає, що на Запорізькій АЕС є замінування і плануються різного характеру провокативні дії.

В окупованому Енергодарі паніка через недавній обстріл Запорізької АЕС, яка розташована у місті, росіяни ховають між енергоблоками важку зброю.

Про це сказав мер Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону.

"Звичайно, є паніка в місті і ми розуміємо, що зараз буде наступна хвиля бажаючих евакуюватися на підконтрольну ЗСУ територію", - сказав він.

За словами мера, через обстріл частина міста залишилась без енергопостачання.

Орлов зазначив, що окупанти ховають на станції дуже багато зброї, яку використовують поблизу атомних енергоблоків.

"Вони ховають важку зброю, тобто ракетні системи залпового вогню, між енергоблоків. Тобто вони трохи відходять і обстрілюють протилежний бік Дніпра, місто Нікополь, Марганець та Запорізький напрямок. А потім ховають ці системи між енергоблоками", - пояснив він.

Мер Енергодара не виключає, що на Запорізькій АЕС є замінування і плануються різного характеру провокативні дії.

"Це може стати наступною проблемою по забезпеченню фахівцями, які експлуатують АЕС", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: