Росіяни прагнуть знеструмити південь.

Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця.

Про це повідомив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

За його словами, російська армія хоче спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши ЗАЕС.

Він закликав МАГАТЕ відвідати станцію до кінця місяця.

"Ми використовуватимемо всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії. … Нам цей візит дійсно потрібен терміново, якнайшвидше. Я б сказав, не пізніше кінця цього місяця", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо сховища, через що вчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки наразі неможливе.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що "вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції".

Водночас директор МАГАТЕ наполягав на візити місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС, відповідно, на окуповану територію України.

Україна раніше виступала проти відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС та засуджувала ідею візиту на окуповані території без згоди української влади.

Водночас російські окупанти активно підтримують такий візит і навіть вели підготовку до нього.

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