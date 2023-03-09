Він наголосив, що не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору.

Президент Володимир Зеленський прокоментував знеструмлення Запорізької АЕС 9 березня внаслідок масованого удару РФ по Україні. Він наголосив, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері.

"Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу", – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський додав, що не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору.

Відео дня

Удар РФ по Україні 9 березня: знеструмлення ЗАЕС

Вночі, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованої атаки по Україні. Вона тривала понад 6 годин.

Ворог здійснив пуски ракет різного базування, серед них шість крилатих ракет Х-47 "Кинджал", також застосовувалися ударні дрони "Shahed-136/131".

Російські ракетні удари призвели до повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції, це відбулося вже вшосте з початку повномасштабного вторгнення.

Згодом живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України, перерване обстрілами ворога, було відновлено.

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