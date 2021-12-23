Вітренко припустив, що газопровід не буде введений в експлуатацію до кінця першого півріччя 2022 року.

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" затягується і може взагалі не відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив на прес-конференції.

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За його словами, раніше в "Нафтогазі" вважали, що найгірший сценарій для України – якщо газопровід буде введений в експлуатацію в травні 2022 року, але зараз запуск затягується.

"Ми бачимо, що процес ще більше затягується. Тому він, швидше за все, не запуститься до кінця першого півріччя (2022 року)", – припустив Вітренко.

Він зазначив, що для "Газпрому" найкращий варіант – це запуск газопроводу до осені.

Разом з тим Вітренко припустив, що "Північний потік-2" взагалі не буде введений в експлуатацію.

"Ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", – додав він.

"Північний потік-2":