Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" затягується і може взагалі не відбутися.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив на прес-конференції.
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За його словами, раніше в "Нафтогазі" вважали, що найгірший сценарій для України – якщо газопровід буде введений в експлуатацію в травні 2022 року, але зараз запуск затягується.
"Ми бачимо, що процес ще більше затягується. Тому він, швидше за все, не запуститься до кінця першого півріччя (2022 року)", – припустив Вітренко.
Він зазначив, що для "Газпрому" найкращий варіант – це запуск газопроводу до осені.
Разом з тим Вітренко припустив, що "Північний потік-2" взагалі не буде введений в експлуатацію.
"Ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", – додав він.
"Північний потік-2":
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- 10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- У жовтні першу нитку газопроводу заповнили технічним газом. 17 грудня почалося заповнення газом другої нитки газопроводу.
- Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, але 16 листопада припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.