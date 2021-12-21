10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що ще можливо змінити позицію Міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник сказав журналістам у рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка проходить у державній резиденції "Синьогора".

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Зокрема, його запитали, чи можливо, що Міністерство енергетики Німеччини перегляне позицію щодо "Північного потоку-2".

"Я вважаю, що шанси є. Вони є не дуже високими, але це теж процес поки технічний. Ми використовуємо всі важелі", - сказав Мельник.

Він зазначив, що в рамках технічного процесу НАК "Нафтогаз" і український оператор ГТС були допущені до самого процесу.

"Тобто, їх позиція буде розглянута... Але для нас найбільш важливим є те, що політично це питання знову повернулося у сферу обговорення. І це дасть нам шанс скористатися аргументами, які є. Аргумент який? Є угода між Німеччиною і Сполученими Штатами, яка була прийнята влітку. Вона була пов'язана з чіткими передумовами. Ми бачимо, що ситуація не покращилася після цього, а погіршилася. Це дає нам шанс знову повертати та виносити це питання на обговорення дуже серйозно", - підкреслив Мельник.

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