Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що ще можливо змінити позицію Міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник сказав журналістам у рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка проходить у державній резиденції "Синьогора".
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Зокрема, його запитали, чи можливо, що Міністерство енергетики Німеччини перегляне позицію щодо "Північного потоку-2".
"Я вважаю, що шанси є. Вони є не дуже високими, але це теж процес поки технічний. Ми використовуємо всі важелі", - сказав Мельник.
Він зазначив, що в рамках технічного процесу НАК "Нафтогаз" і український оператор ГТС були допущені до самого процесу.
"Тобто, їх позиція буде розглянута... Але для нас найбільш важливим є те, що політично це питання знову повернулося у сферу обговорення. І це дасть нам шанс скористатися аргументами, які є. Аргумент який? Є угода між Німеччиною і Сполученими Штатами, яка була прийнята влітку. Вона була пов'язана з чіткими передумовами. Ми бачимо, що ситуація не покращилася після цього, а погіршилася. Це дає нам шанс знову повертати та виносити це питання на обговорення дуже серйозно", - підкреслив Мельник.
"Північний потік-2": що відомо
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.
- 10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
- 4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопроводу.
- 15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
- Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини прийшло до висновку про те, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не загрожує безпеці поставок газу до Німеччини та інших країн Європейського Союзу.
- Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
- 27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.