Об'єкт у Пролетарську не можуть загасити п'ятий день.

У Ростовській області через українські атаки масово виставляють на продаж нафтопереробні заводи і нафтобази.

Як пише видання "Privet-Rostov", їм вдалося знайти оголошення про продаж трьох нафтобаз, однак з яких зараз не працює, а також двох нафтопереробних заводів. Усі вони розташовані в різних районах області.

Власник однієї з баз виставив оголошення у вівторок, 20 серпня. За земельну ділянку, ємності для пального та залізничний під'їзд він хоче щонайменше 30 мільйонів рублів. В оголошенні про продаж іншої нафтобази вказується, що здача в оренду дасть змогу новому власнику заробити 1,1 мільйона рублів.

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Удар по нафтобазі в Пролетарську

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 серпня в Ростовській області почалася масштабна пожежа на території нафтобази. За даними УНІАН, операцію провела українська розвідка.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на комбінаті "Кавказ" зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися для потреб російської окупаційної армії.

Російські Telegram-канали писали, що через удар на нафтобазі розгерметизувалися 11 резервуарів, там уже п'ятий день продовжують лунати вибухи, вогонь не вщухає.

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