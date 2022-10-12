Очільник Кабміну зазначив, що зима в Україну буде важкою, а також закликав ретельно готуватися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців запасатися теплим одягом, свічками, ліхтариками та батарейками на випадок відсутності енерго- та теплопостачання внаслідок можливих масованих ракетних обстрілів.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"Не будемо прикрашати дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - сказав він.

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Також Шмигаль наголосив, що Кабмін разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання та забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

"Зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - сказав він.

Масований ракетний удар Росії по Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

У ДСНС заявили, що під ворожі обстріли 10 жовтня потрапили 13 областей України та місто Київ. Жертвами масованої атаки супротивника стали 20 осіб, було пошкоджено 205 різних об'єктів, зокрема, житлові, інфраструктурні та освітні.

11 та 12 жовтня обстріли продовжилися.

За словами Дениса Шмигаля, російські військові за три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкодили 28 об’єктів енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни. Удари завдавались як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

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