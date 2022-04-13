Вторгнення Путіна в Україну призвело до зростання цін на паливо та продукти харчування в усьому світі.

Президент США Джо Байден повідомив, що понад 30 країн погодилися випустити на ринок 60 млн барелів нафти для зниження її ціни.

В своєму акаунті в Twitter американський лідер заявив про те, що вторгнення Путіна в Україну призвело до зростання цін на паливо та продукти харчування в усьому світі.

"70% зростання цін в березні сталося через путінське накручування цін. Я роблю все можливе, щоб знизити ціни та вирішити проблему путінського нарощування цін", - зазначив Байден.

За його словами, щоб допомогти впоратися з "цим путінським підвищенням цін", він санкціонував випуск 1 млн барелів на день протягом наступних півроку зі стратегічного нафтового резерву США.

"Це найбільший колективний випуск нафти на ринок в історії. Це допомогло зупинити зростання цін на неї та почало знижувати ціни внаслідок спільних дій країн щодо вивільнення резервів", - резюмував Байден.

Президент США також заявив, що сімейні бюджети і можливість американських громадян заправляти бак — "ніщо з цього не повинно залежати від того, чи оголосить якийсь диктатор війну і чи здійснить геноцид за півсвіту звідси", натякнувши на дії Путіна в Україні.

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