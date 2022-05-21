Агентство прогнозує, що ВВП України у 2022 році через війну впаде на 35%, хоча точно оцінити збиток економіці неможливо.

Агентство Moody's вдруге з початку війни змінило суверенний кредитний рейтинг України. Тепер він знаходиться на найнижчому недефолтному рівні Caa3 та має негативний прогноз.

Про це повідомляє Bloomberg. В обґрунтуванні агентства йдеться, що Україна зіткнулася з "більш затяжною війною, ніж очікувалося спочатку". Це, своєю чергою, підвищує ризики для боргової стійкості країни.

За даними видання, хоч Україна й отримує допомогу у вигляді значних обсягів міжнародної фінансової підтримки, у такий спосіб пом'якшуючи негайні ризики ліквідності, в середньостроковій перспективі це, найімовірніше, призведе до значного зростання державного боргу.

Зазначається, що більш затяжна війна "збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитку для приватних кредиторів". У підсумку, це може перешкодити подальшому доступу України до фінансування для обслуговування комерційного боргу.

У той час як в Moody's очікують, що економіка почне поступово відновлюватися до 2023 року, вторгнення Росії, "ймовірно, призведе до постійної втрати у ВВП", навіть якщо буде надана значна зовнішня підтримка для допомоги у відновленні.

На цьому тлі державний борг до кінця року може збільшитися до 90% ВВП (у порівнянні з 49% до кінця 2021 року).

Україна не матиме величезного боргу за ленд-ліз

Про це напередодні повідомила тимчасова повірена США в Україні Христина Квін, уточнивши, що Україна не буде зобов'язана повернути все, що отримає за цим механізмом.

"Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброєю. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни" - сказала вона.

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