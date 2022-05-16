Це просто процедура прискорення постачання зброї.

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін заявила, що ленд-ліз не призведе до появи величезного боргу України після війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось величезного боргу після війни", — сказала вона.

За її словами, ленд-ліз — "усупереч його назві (слово lend означає "позичати", тобто передавати тимчасово — ред), ми не говоримо про те, що Україна має повернути все, що отримає за цим механізмом. Квін додала, що ідея ленд-лізу в іншому.

"Коли США продають або передають зброю іншій державі, уряд має проходити експортну процедуру, отримувати погодження та відповідати певним обмеженням. І саме для того, щоб не стикатися з цими обмеженнями, пропонується передавати зброю ленд-лізом", — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Раніше УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

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