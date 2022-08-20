Правоохоронцями досліджується діяльність ряду підприємств, які працюють на ринку постачання твердого, рідкого та газоподібного палива.

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права компанії, пов'язаної з російським холдингом "Газпром", на суму понад 6 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

"У межах провадження правоохоронці досліджують діяльність ряду підприємств, які працюють на ринку постачання твердого, рідкого, газоподібного палива. Засновниками цих підприємств є резиденти РФ, а кінцевим бенефіціарним власником - ПАО "Газпром нефть", що входить до холдингу "Газпром", - мовиться у дописі.

Раніше повідомлялося, як АРМА передали російські активи на 15 мільярдів гривень.

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