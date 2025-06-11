Прогнозоване прискорення зростання на 2026 рік передбачає різке збільшення інвестицій у виробництво та відбудову.

Світовий банк очікує на продовження активних бойових дій в Україні до кінця 2025 року з їхнім подальшим уповільненням. Передбачається, що зростання економіки у 2026 році при цьому пришвидшиться.

Як йдеться в огляді Світового банку " Глобальні економічні перспективи", обговорення потенційного припинення вогню розпочалися раніше цього року, але перспективи тривалого врегулювання залишаються невизначеними.

"Очікується, що зростання економіки України збільшиться з 2% у 2025 році до 5,2% у 2026 році, а потім зменшиться до 4,5% у 2027 році, якщо припустити, що вторгнення триватиме до кінця 2025 року, а активні бойові дії після цього вщухнуть. Очікується, що дефіцит робочої сили, енергії та інших ресурсів обмежуватиме активність цього року", - сказано в документі.

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Прогнозоване прискорення зростання на 2026 рік передбачає різке збільшення інвестицій у виробництво та відбудову, тоді як відновлення експорту, як очікується, залишатиметься обмеженим через складне торговельне середовище та економічну невизначеність. Витрати на реконструкцію та відновлення оцінюються в 524 мільярди доларів, що майже втричі перевищує ВВП України у 2024 році.

У Світовому банку зазначають, що, з іншого боку, без міцної мирної угоди тривале продовження або посилення вторгнення може ще більше послабити економіку України. А перебої з фінансуванням України посилять ці ризики, оскільки зовнішнє фінансування країни залишається значною мірою залежним від постійної підтримки з боку ЄС та Сполучених Штатів.

Прогнози щодо економіки України

Міжнародне агентство Fitch Ratings погіршило прогноз для України на цей рік. Аналітики очікують уповільнення економіки та зростання цін більш ніж на 10%. Також повідомляється, що відновлення економіки України сповільнилося. Fitch переглянуло свій прогноз для України на 2025 рік, знизивши його з 2,9% до 2,5%.

Міжнародний валютний фонд в березні також переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році в сторону зниження (на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом). За даними експертів МВФ, зростання економіки України тепер може становити до 2-3%.

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