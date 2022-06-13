Також експерти прогнозують зростання міжнародних резервів до кінця року завдяки збільшенню обсягів міжнародної допомоги Україні.

Ближче до осені Національний банк може почати додавати певні елементи гнучкості у курсоутворенні та поступово послабить гривню, щоб усунути частину надлишкового попиту на іноземну валюту.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

"Значний дефіцит валюти на міжбанківському ринку зберігатиметься і надалі. Попит на іноземну валюту відновлюється швидше, ніж пропозиція валюти, оскільки експорт залишається дуже обмеженим через логістичні труднощі. Ми очікуємо, що ближче до осені НБУ почне додавати певні елементи гнучкості у курсоутворенні і поступово послабить гривню, щоб усунути частину надлишкового попиту на іноземну валюту", - йдеться в повідомленні.

У ICU також очікують, що міжнародні резерви НБУ дещо зростуть до кінця року завдяки збільшенню обсягів міжнародної допомоги Україні.

Аналітики нагадали, що у травні міжнародні резерви НБУ впали на 6,8% - до 25,1 млрд дол.

"НБУ змушений був продати 3,4 млрд дол. на міжбанківському ринку, щоб задовольнити надлишковий попит на валюту, який ймовірно обумовлювався погіршенням балансу торгівлі товарами та значними обсягами зняття населенням валюти за кордоном з гривневих карт. Приплив міжнародної допомоги не був значним у травні і склав лише еквівалент 1,7 млрд дол., зокрема 0,6 млрд євро від Світового банку та 0,6 млрд євро від ЄС", - сказано в тижневику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Нацбанку повідомили, що економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення, оскільки для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови. Зазначається, що у валютного ринку має зрости здатність до самозбалансування.

Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,1 млрд доларів, що на 7% менше показника на початок травня.

Вас також можуть зацікавити новини: