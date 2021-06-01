Уряди змогли запобігти повторення фінансової кризи, як в 2008 році, повністю змінивши економічні пріоритети.

Коли ідеї про правильне управління економікою закріплюються, можуть минути покоління, перш ніж їх вдасться зрушити. Зазвичай має статися щось велике, що скерує політику в інший напрямок. Таке, як COVID-19.

В 2020 році, коли почалася пандемія, а економіки по всьому світі зачинилися на карантин, політики відреагували ефективно й без вагань. Зокрема, в США швидкі державні вливання витягнули економіку з найбільшого обвалу. Це відбулося швидше, ніж можна було очікувати. Економіка опинилася на межі буму. Результат може почати тектонічну трансформацію економічної теорії й практики.

Про це пише Bloomberg. Велика рецесія, яка почалася після економічного краху в 2008 році, вже спровокувала переосмислення. Але загальний підхід, встановлений ще в 1980-ті, коли економікою США керували президент Рональд Рейган і голова Федерального резерву Пол Волкер, лишився майже без змін. Грубо кажучи, цей підхід віддавав пріоритет скороченню інфляції й управлінню темпами економічного зростання через корегування ціни приватних позик, а не за допомогою державних витрат.

Читайте такожОЕСР поліпшила прогноз щодо зростання світової економікиПандемія змусила весь світ відкинути ці настанови. В новій економіці фіскальна політика зайняла місце монетарної політики. Уряди вливали гроші безпосередньо в бізнеси й домогосподарства, змирившись з рекордними дефіцитами бюджету. Центральні банки грали другорядну, допоміжну роль, купуючи роздутий урядовий борг й інші активи, зберігаючи дешеві позики й наполягаючи, що зараз не час думати про інфляцію. Політики теж почали дивитися далі за сукупні показники, оцінюючи дані, які говорили, як дохід і робочі місця розподілені. І кому потрібна допомога найбільше.

Хоч такий відступ від ортодоксальності був особливо промовистий у багатих країнах, своєрідні версії цих змін спостерігалися й на ринках, що розвиваються. Навіть інститути, такі як МВФ, які давно захищають старі правила фіскальної розсудливості, почали говорити про вигоди урядового стимулювання.

В США і меншою мірою в інших розвинутий економіках результатом таких нетрадиційних заходів стало значно швидше економічне відновлення, ніж після 2008 року. Цей успіх дає початок новій фазі боротьби за політику. Були засвоєні уроки, як зупинити падіння. Тепер настав час зрозуміти, як взяти економічний бум під контроль.

Століттями теоретики розмірковували над постійними й неминучими коливаннями у бізнес-циклі. Вони шукали причини в масовій психології, інституційній складності й навіть у погоді. З точки зору традиційних законів циклу, минули б роки, перш ніж домогосподарства змогли б оговтатися від раптового колапсу економічної активності в 2020 році.

Але натомість уряд США вирішив захистити людей від найгірших наслідків за допомогою способу, який раніше ніхто не використовував. Мільйони американців почали отримувати від держави ті зарплати, які вони втратили через коронавірус. Масштабні результати цієї інновації очевидні в тому, що головний економіст Goldman Sachs Group Ян Хатціус назвав "найдивовижнішою статистикою за весь цей період". В другому кварталі 2020 року, коли ВВП падав, доходи домогосподарств в США насправді зростали.

Старі правила більше не діють

Читайте такожЕкономісти пояснили, за рахунок чого Україні вдається нарощувати експорт в кризових умовахПолітики США діяли швидко, тому що бачили, яка біда поступить, якщо вони цього не зроблять. Але підходи пандемічної ери були також сформовані розчаруваннями, які накопичувалися впродовж десятиліття після економічної кризи 2008 року. Озирнувшись назад, економісти вирішили, що тоді реакція була однобокою й неадекватною. Банки через списання виправили фінансову систему. Але нічого не було зроблено, щоб допомогти розчавлених боргами власників будинків. А доходам населення дозволили падати.

Нова пандемічна економіка теж захистила фінансову систему, але зробила з "знизу вгору", а не "згори до низу". На цьому наголошує Ніл Кашкарі, який в 2008 році боровся з наслідками кризи у Мінфіні США, а тепер очолює Федеральний резервний банк в Міннеаполісі. Втративши роботу навесні 2020 року, американці почали переживати труднощі зі сплатою оренди, погашенням іпотеки й витратами на обслуговування автомобілів. Без спроб уряду відшкодувати їм втрачені доходи, криза в системі охорони здоров'я, спровокувавши кризу в сфері працевлаштування, переросла б у фінансову.

"Чому американці змогли сплатити свої рахунки? Тому що Конгрес був дуже агресивним у фінансовому стимулюванні. Якби не це, втрати перекинулися б на банківський сектор. І ніхто не знає, на скільки великими були б кінцеві збитки", - сказав Кашкарі в ефірі CNBC.

В 2020 році доктрина ощадливості була скасована по всьому світі. Німеччина, де політики й центральний банк вже давно одержимі фіскальною дисципліною, скасували правила, які вимагали балансування бюджетів, й відмовилися від свого протесту проти спільного продажу боргу разом з іншими країнами єврозони. МВФ висловив занепокоєння зростання заборгованості, але визнав, що найбільший ризик - це скорочення урядових витрат надто рано.

У 2008 році політики в США строго контролювати, хто повинен отримати допомогу, а хто ні. Через це, за словами Кашкарі, вони зробили надто мало.

"Встановивши численні критерії, щоб лише "достойні" сім'ї отримали допомогу, ми надто сильно звузили й сповільнили програми, що призвело до більшої кількості вилучення житла. Американський народ зрештою заплатив більше через наші спроби заощадити гроші", - пригадав економіст.

Читайте такожМВФ надасть допомогу 28 бідним країнам для боротьби з коронавірусомНатомість логіка під час пандемії була іншою. Вона говорила: вочевидь, жоден американець, який втратив роботу через пандемію, а це здебільшого низькооплачувані працівники, не опинився в такому становищі з власної вини. Спираючись на це твердження, політики спокійно підтримували велику фіскальну реакцію. На відміну від всіх попередніх спроб загасити полум'я кризи, цього разу уряд відправляв гроші безпосереднього на банківські рахунки людей.

Bloomberg пише, що такі прямі сплати можуть стати новим потужним інструментом захисту людей на найнижчих щаблях економічної драбини. За словами професора Дж. В. Майсона, його успішно використали під час поточної кризи. І буде важко пояснити, чому цей інструмент не можна застосувати під час рецесії в майбутньому.

"Якщо можна на 100% відшкодувати втрачені доходи під час кризи, як ця, чому не можна зробити це ж саме під час кожного циклічного спаду? Як можна виправдати твердження, що через певну фінансову кризу: чи це будуть проблеми на ринку іпотеки, чи біржа обвалиться - прості люди повинні постраждати від падіння стандартів їхнього життя?" - сказав він.

Вплив таких сплат під час пандемії говорить про іншу велику зміну в економіці: влада перейшла від монетарної до фіскальної політики. А роль центрального банку, зосередженого на боротьбі з інфляцією, скорочується.

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Переклад: Лесь Димань