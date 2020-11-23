Ці кошти дозволять уряду залучити додаткові кошти для поліпшення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження президента "Про делегацію України для участі в переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (основна кредитна установа Світового банку - УНІАН), а також проект відповідного розпорядження уряду.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, рішення було прийнято на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

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"Проектом акта передбачається визнати доцільним залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проекту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" і залучити 300 млн дол. для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", - написав він.

За його словами, ці кошти дозволять уряду залучити додаткові кошти для поліпшення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується ввести надзвичайні грошові трансферти для осіб і домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19; підтримки бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; зміцнення систем та інститутів надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

Додаткове фінансування

Наприкінці квітня Рада директорів Світового банку затвердила рішення про надання Україні додаткового фінансування обсягом 135 млн дол. на модернізацію лікарень та заходи з протидії поширенню коронавірусу.

Підрахунки Єврокомісії

21 листопада 2020 року Єврокомісія попросила країни G20 підтримати роботу з мобілізації необхідних фондів для збору коштів на подолання наслідків пандемії.

Згідно із заявою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен для подолання наслідків пандемії коронавірусу і для остаточної зупинки поширення COVID-19 у світі міжнародному співтовариству треба витратити як мінімум $38 мільярдів.

Доля коронавірусного фонду

3 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн тільки по лінії сфери охорони здоров'я.

18 листопада 2020 року радник голови офісу президента Ігор Уманський заявив про те, що з коронавірусного фонду 40 мільярдів гривень були витрачені не на боротьбу з COVID.

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Автор: Дмитро Шварц