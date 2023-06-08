Нові обмеження запроваджуються проти експорту товарів з Білорусі, які є джерелами доходу для режиму Олександра Лукашенка, а також не дозволять Росії обійти уже наявні санкції.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії посилює обмежувальні заходи і забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Британії у соціальній мережі Facebook. Зокрема, Велика Британія розширила санкції проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.

"Нові обмеження стосуються експорту товарів з Білорусі, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка, а також не дозволять Росії обійти уже наявні санкції", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим, Британія забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі, а також обмежує доступ до своїх фінансових ринків.

Крім того, до Білорусі заборонено експортувати банкноти й обладнання, а також товари, технології і матеріали, які можна використати для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Ще під санкції потрапили білоруські ЗМІ. Відтепер соцмережі та інтернет-провайдери мають обмежити доступ до їх вебсайтів.

"Нові норми дозволяють уряду застосовувати санкції до ширшого кола людей, які підтримують режим: близьких родичів тих, хто вже потрапив під санкції, помічників, радників тощо", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Білорусі

5 липня 2022 року уряд Великої Британії запровадив економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі через сприяння агресії проти України.

У жовтні Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія наголосили, що ЄС повинен запровадити проти Білорусі такі ж санкції, як проти Росії.

Пізніше, 15 січня 2023 року, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі строком на 10 років. У травні до санкційного списку додались білоруські компанії, серед яких Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Нещодавно стало відомо, що Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня.

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