Європейські та американські фондові ф'ючерси зростають, японські акції підскочили.

Світові фондові ринки зазнали величезних втрат на загальну суму 6,4 трильйона доларів під час глобального падіння 5 серпня. 6 серпня на ринки повернулася хитка подоба спокою.

Видання Bloomberg пише, що контракти на Nasdaq 100 зросли більш ніж на 1%. Європейський індекс Stoxx 600 зріс на 0,7% після вчорашнього падіння до п'ятимісячного мінімуму. Два ключові японські індекси акцій підскочили більш ніж на 9% після падіння на 12%, а регіональний індекс зупинив триденне падіння.

Трейдери перевели дух після дня, протягом якого продавали практично всі ризикові активи на тлі зростаючих побоювань щодо рецесії в США, екстремальних оцінок у технологічному секторі та стрімкого зростання ієни, яке спричинило відмову від угод з активами. Побоювання з приводу різкого спаду були дещо ослаблені даними, згідно з якими сектор послуг США в липні розширився після найсильнішого скорочення за останні чотири роки.

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"Ми не думаємо, що на економіку США або Європи чекає жорстка посадка. Бурхливі рухи ринку в останні кілька сесій, на наш погляд, є можливістю для купівлі", - Мохіт Кумар, головний економіст по Європі в Jefferies International Ltd.

Розвиток ситуації надалі залежатиме від сигналів від економіки США і реакції Федеральної резервної системи. Трейдери поспішають застрахувати свої портфелі від екстремального обвалу ринку - схожа ситуація була на початку пандемії Covid-19.

Тим часом, JPMorgan Chase & Co. попередив, що нещодавнє ослаблення торгівлі активами ще попереду, оскільки ієна залишається однією з найбільш недооцінених валют.

Що відбувається на фондових ринках Азії

На початку торгів у вівторок акції ринків, що розвиваються, відновилися після розпродажу, через який акціонери втратили 1,2 трильйона доларів. Найбільше постраждали біржі Тайваню та Південної Кореї, але вони змогли частково відіграти втрати.

Індекс ринків, що розвиваються, MSCI зріс на 1,7% станом на 6:30 ранку в Лондоні, що стало найбільшим зростанням за два місяці. Еталонний індекс Тайбея, який пережив найсильніший спад з 1967 року, відіграв близько чверті втрат. Приріст акцій Samsung Electronics Co. допоміг основному індексу Південної Кореї продемонструвати аналогічний підйом.

Наразі інвестори роблять ставку на те, що корекція ринку в Азії, особливо в Японії, була надмірною. Однак настрої залишаються нестійкими через коливання ставок на політику ФРС і непередбачувану геополітику.

Обвал "вкрав" 927 мільярдів доларів із сукупної ринкової капіталізації акцій EM, додавши до 288 мільярдів доларів, втрачених наприкінці минулого тижня. Це призвело до найнижчої з лютого оцінки акцій в 11,63 раза щодо прогнозованого прибутку.

Водночас валюти країн Європи, Африки та Близького Сходу, що розвиваються, зросли. Ізраїльський шекель виріс уперше за сім днів.

Як відреагували в Європі

6 серпня європейські акції мали підскочити на тлі зростання американських ф'ючерсів після розпродажу, внаслідок якого ринкова вартість світових акцій скоротилася на 5,7 трильйона доларів.

Станом на 7:15 ранку в Лондоні контракти на Euro Stoxx 50 піднялися на 0,85%, ф'ючерси на FTSE 100 підскочили на 1,3%, а контракти на DAX зросли на 0,94%.

Глобальний обвал фондових ринків 5 серпня - головні новини

Десятки найбільших компаній світу втратили сотні мільярдів доларів унаслідок падіння світових фондових ринків. Причиною різкого обвалу стало зростання побоювань з приводу ймовірної рецесії в США, через що інвестори стали масово позбуватися цінних паперів та інших активів

Фондовий ринок у США відкрився в червоній зоні. На цьому тлі вартість Nvidia і Apple знизилася на 14% і 8% відповідно. Серед лідерів падіння також опинилися Microsoft і Citigroup.

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